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В Омске планируются отключения холодной воды 11 и 16 июля

Причина — ремонт водопровода и пожарного гидранта.

Источник: Om1 Омск

Компания «Росводоканал Омск» предупредила местных жителей о плановых отключениях холодного водоснабжения. Так, 11 июля с 04:00 до 23:00 будут проводиться работы по подключению переложенного участка водопровода в посёлке Входном.

Под отключение попадают следующие населённые пункты и объекты:

  • ст. Пламя, ул. Локомотивная, 4 водоразборные колонки;
  • п. Лузино;
  • д. Петровка;
  • п. Северный и водоразборная колонка;
  • психоневрологический диспансер (п. Северный);
  • Кировский детский дом-интернат;
  • СНТ «Движенец»;
  • СНТ «Ветеран».

Подвоз воды будет организован в Кировский детский дом-интернат, п. Северный, п. Входной, п. Приветное и ст. Пламя.

Кроме того, 16 июля с 11:00 до 20:00 сотрудники «Росводоканала» проведут ремонт пожарного гидранта. В этот период водоснабжение будет отключено по следующим адресам:

  • ул. 27-я Северная, 46, 46а, 48, 69, 50;
  • частный сектор по ул. 27-й Северной от ул. Красный Пахарь до ул. 11-й Амурской.

Омичей просят заранее запастись холодной водой.