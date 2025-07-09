В Омске планируются отключения холодной воды 11 и 16 июля

Компания «Росводоканал Омск» предупредила местных жителей о плановых отключениях холодного водоснабжения. Так, 11 июля с 04:00 до 23:00 будут проводиться работы по подключению переложенного участка водопровода в посёлке Входном.
Под отключение попадают следующие населённые пункты и объекты:
- ст. Пламя, ул. Локомотивная, 4 водоразборные колонки;
- п. Лузино;
- д. Петровка;
- п. Северный и водоразборная колонка;
- психоневрологический диспансер (п. Северный);
- Кировский детский дом-интернат;
- СНТ «Движенец»;
- СНТ «Ветеран».
Подвоз воды будет организован в Кировский детский дом-интернат, п. Северный, п. Входной, п. Приветное и ст. Пламя.
Кроме того, 16 июля с 11:00 до 20:00 сотрудники «Росводоканала» проведут ремонт пожарного гидранта. В этот период водоснабжение будет отключено по следующим адресам:
- ул. 27-я Северная, 46, 46а, 48, 69, 50;
- частный сектор по ул. 27-й Северной от ул. Красный Пахарь до ул. 11-й Амурской.
Омичей просят заранее запастись холодной водой.