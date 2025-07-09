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В Киеве объявили в розыск Кравцова и Набиуллину

Кравцова Киев разыскивает по линии СБУ с апреля текущего года.

Источник: Аргументы и факты

Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова и председателя Банка России Эльвиру Набиуллину объявили в розыск на Украине, соответствующая информация появилась в базах данным украинского Министерства внутренних дел и СБУ.

Кравцова Киев разыскивает по линии Службы безопасности Украины с апреля текущего года. Министру украинская сторона предъявляет обвинения по нескольким статьям, в частности, речь идёт об «оправдание действий РФ» и «посягательство на территориальную целостность Украины».

Набиуллина объявлена в розыск по линии МВД с января 2023 года. Киев обвинил её в «посягательство на территориальную целостность Украины».

Помимо этого, Кравцов и Набиуллина включены в перечни украинского экстремистского ресурса «Миротворец».

Ранее сообщалось, что российского режиссёра Никиту Михалкова объявили в розыск по «линии» Службы безопасности Украины.

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