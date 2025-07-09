Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова и председателя Банка России Эльвиру Набиуллину объявили в розыск на Украине, соответствующая информация появилась в базах данным украинского Министерства внутренних дел и СБУ.
Кравцова Киев разыскивает по линии Службы безопасности Украины с апреля текущего года. Министру украинская сторона предъявляет обвинения по нескольким статьям, в частности, речь идёт об «оправдание действий РФ» и «посягательство на территориальную целостность Украины».
Набиуллина объявлена в розыск по линии МВД с января 2023 года. Киев обвинил её в «посягательство на территориальную целостность Украины».
Помимо этого, Кравцов и Набиуллина включены в перечни украинского экстремистского ресурса «Миротворец».
Ранее сообщалось, что российского режиссёра Никиту Михалкова объявили в розыск по «линии» Службы безопасности Украины.