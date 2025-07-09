Омский «Авангард» озвучил своих соперников на Кубке Блинова

Напомним, турнир памяти воспитанника омского хоккея Виктора Блинова проводится в Омске с 1982 года. Этот легендарный советский игрок был чемпионом СССР, чемпионом мира и Олимпийских игр. 9 июля 1968 года, ровно 57 лет назад, он умер во время тренировки. Прославленному спортсмену было всего 22 года.