Омский «Авангард» озвучил своих соперников на Кубке Блинова

Вчера, 8 июля, телеграм-канал «ХК “Авангард” Омск» объявил дату начала традиционного предсезонного хоккейного турнира Кубок Блинова. Также омичи узнали соперников своей команды.
Старт Кубка Блинова намечен на 20 августа. Турнир пройдет на G-Drive Арене. За главный трофей поборются пять команд: омский «Авангард», новосибирская «Сибирь», ярославский «Локомотив», нижнекамский «Нефтехимик» и череповецкая «Северсталь». В прошлом году победу в этом предсезонном турнире одержали хоккеисты «Локомотива». Они же стали в минувшем сезоне обладателями главного хоккейного трофея страны — Кубка Гагарина.
Напомним, турнир памяти воспитанника омского хоккея Виктора Блинова проводится в Омске с 1982 года. Этот легендарный советский игрок был чемпионом СССР, чемпионом мира и Олимпийских игр. 9 июля 1968 года, ровно 57 лет назад, он умер во время тренировки. Прославленному спортсмену было всего 22 года.