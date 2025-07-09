Берл Лазар выступил против уроков религии в государственных школах

Главный раввин России Берл Лазар в интервью aif.ru заявил, что относится с опаской к обучению религии в государственных школах. По его мнению, светские учители не подготовлены к преподаванию таких предметов.
«Это может привести только к отвращению детей от религии», — подчеркнул Лазар.
При этом приглашение в учебные заведения священнослужителей в многонациональной России может спровоцировать конфликты между школьниками и разделить их, считает раввин.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что ведомство занимается разработкой новой системы оплаты труда для педагогов. Это связано с необходимостью повышения заработной платы учителей.
Накануне стало известно о пилоном проекте в ряде регионов страны, в рамках которого ученикам будут выставлять оценку за поведение.