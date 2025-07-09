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Берл Лазар выступил против уроков религии в государственных школах

Это может привести к конфликтам и негативному отношению к религии среди учеников, считает главный раввин РФ.

Источник: Аргументы и факты

Главный раввин России Берл Лазар в интервью aif.ru заявил, что относится с опаской к обучению религии в государственных школах. По его мнению, светские учители не подготовлены к преподаванию таких предметов.

«Это может привести только к отвращению детей от религии», — подчеркнул Лазар.

При этом приглашение в учебные заведения священнослужителей в многонациональной России может спровоцировать конфликты между школьниками и разделить их, считает раввин.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что ведомство занимается разработкой новой системы оплаты труда для педагогов. Это связано с необходимостью повышения заработной платы учителей.

Накануне стало известно о пилоном проекте в ряде регионов страны, в рамках которого ученикам будут выставлять оценку за поведение.