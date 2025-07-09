В США Зеленскому не оставили выбора: конфликт на Украине должен завершиться

Дальнейшие поставки американского оружия не принесут результата, конфликт на Украине пора завершать. Об этом заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
«Зеленский не собирается проводить переговоры на условиях, которые ему не нравятся, потому что он все еще уверен, что мы [США] его поддерживаем. Пора показать ему, что все кончено и у него нет выбора», — сказал эксперт.
По словам Риттера, американские политики не отдают себе отчета в последствиях своих же решений — переданные Украине вооружения неизбежно будут уничтожены, тогда как преимущество получат совершенно иные силы.
Риттер также подчеркнул, что у Европы не получится создать «мощную оборону» против РФ. Это, по словам эксперта, абсолютно бессмысленно.
Накануне американский лидер Дональд Трамп подтвердил готовность США предоставить Киеву всевозможную военную поддержку.