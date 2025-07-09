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Топ-5 главных новостей в Молдове 9 июля 2025: Как главную достопримечательность Кишинева закрыл новый общественный туалет; тотальная мобилизация ПАС — гребут к себе всех, нарушая закон; когда из Молдовы уйдет 40-градусная жа

Главные новости в Молдове на утро среды, 9 июля 2025.

Источник: Комсомольская правда

Главные новости в Молдове на утро среды, 9 июля 2025:

1. Общественный туалет за 2 млн леев закрыл главную достопримечательность Кишинева — Кафедральный собор: Теперь даже фото не сделать красивые — жители столицы возмущены.

2. Тотальная мобилизация перед выборами правящей в стране ПАС — гребут даже спортсменов: Зачем лезут в политику молдавские звезды спорта.

3. Молдова продолжает напоминать парилку: Страну накроет жара — синоптики рассказали, когда солнце сбавит обороты.

4. Еще даже по закону предвыборная кампания у других партий не началась, а ПАС уже открестилась от кандидатов в депутаты — известных людей Молдовы: Зачем тогда нужно было таскать несчастных на свои сходки и тратиться.

5. Загадочная смерть молдавского примара: Глава села Башкалия найден мертвым в собственном доме.

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