Байкальская особая экономическая зона признана лучшей в России

Особая экономическая зона «Ворота Байкала» в Байкальске заняла первое место по эффективности среди всех российских туристско-рекреационных ОЭЗ. Такие данные содержатся в ежегодном отчете Минэкономразвития за 2024 год. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, по итогам проверки зона получила рекордные 93% по сводному показателю эффективности.
— Для нас ОЭЗ в Байкальске стала частью важной работы по созданию на бывшей промплощадке нового экологичного формата бизнеса. Мы стараемся вести эту работу комплексно. Преференции действительно помогают привлекать инвесторов. Но мы идем дальше: разработали программу развития Байкальска до 2040 года, которая включает модернизацию коммунального хозяйства и строительство социальных объектов. Кроме того, на месте бывшего целлюлозно-бумажного комбината теперь работает экокампус ЭКО. Цех, где уже проводятся мероприятия, — отметил губернатор Игорь Кобзев.
Сейчас интерес инвесторов настолько высок, что власти региона готовят документы для расширения зоны. За три года число резидентов выросло в три раза — сейчас их 28. Общий объем инвестиций составил 15,4 млрд рублей, что позволит создать более 900 рабочих мест. На сегодня уже вложено 2 млрд частных инвестиций и появилось 100 новых рабочих мест.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15,8 тысяч вакансий открыто в Приангарье.