Байкальская особая экономическая зона признана лучшей в России

— Для нас ОЭЗ в Байкальске стала частью важной работы по созданию на бывшей промплощадке нового экологичного формата бизнеса. Мы стараемся вести эту работу комплексно. Преференции действительно помогают привлекать инвесторов. Но мы идем дальше: разработали программу развития Байкальска до 2040 года, которая включает модернизацию коммунального хозяйства и строительство социальных объектов. Кроме того, на месте бывшего целлюлозно-бумажного комбината теперь работает экокампус ЭКО. Цех, где уже проводятся мероприятия, — отметил губернатор Игорь Кобзев.