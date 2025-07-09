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Экс-советник НАТО: Для мира на Украине нужно признать позицию России

Для достижения мира на Украине необходимо учитывать позицию России. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью на YouTube.

Для достижения мира на Украине необходимо учитывать позицию России. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью на YouTube.

По словам эксперта, Россия сейчас находится в позиции силы и побеждает в конфликте, поэтому ее условия должны быть приняты во внимание. Он отметил, что выдвинутые ранее мирные инициативы были проигнорированы Москвой. Бо подчеркнул, что Россия заинтересована в надежном разрешении конфликта, а не в его заморозке, и именно она определяет ход событий на данный момент.

Народам России и Украины необходимо «перешагнуть через боль и гордыню», чтобы помириться и выйти на новый этап двусторонних отношений. Об этом во вторник, 8 июля, заявила бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. По ее словам, русских и украинцев объединяют общие древние корни и длительный совместный исторический путь.

25 июня госсекретарь Белого дома Марко Рубио заявил, что США пока не поддерживают призывов усилить санкции против России, чтобы не потерять «окно» для мирных переговоров.

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