Экс-советник НАТО: Для мира на Украине нужно признать позицию России

По словам эксперта, Россия сейчас находится в позиции силы и побеждает в конфликте, поэтому ее условия должны быть приняты во внимание. Он отметил, что выдвинутые ранее мирные инициативы были проигнорированы Москвой. Бо подчеркнул, что Россия заинтересована в надежном разрешении конфликта, а не в его заморозке, и именно она определяет ход событий на данный момент.