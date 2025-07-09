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В Новосибирске пляжи Академгородка и Шлюза признали непригодными для купания

Там выявили превышение бактерий.

Источник: Комсомольская правда

Пляжи в Советском районе Новосибирска признали непригодными для купания. Речь идет о месте для отдыха в районе аванпорта Шлюза и диком пляже в Академгородке. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Региональное Управление Роспотребнадзора взяло пробы воды Новосибирского водохранилища. По результатам их исследования выяснилось, что вода не соответствует требованиям САНПиН — показатель общих опасных бактерий был превышен в несколько раз.

— Администрация Советского района Новосибирска не рекомендует заходить в воду во время отдыха на указанных водоемах, — добавили в пресс-службе.