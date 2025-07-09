В Новосибирске пляжи Академгородка и Шлюза признали непригодными для купания

Пляжи в Советском районе Новосибирска признали непригодными для купания. Речь идет о месте для отдыха в районе аванпорта Шлюза и диком пляже в Академгородке. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
Региональное Управление Роспотребнадзора взяло пробы воды Новосибирского водохранилища. По результатам их исследования выяснилось, что вода не соответствует требованиям САНПиН — показатель общих опасных бактерий был превышен в несколько раз.
— Администрация Советского района Новосибирска не рекомендует заходить в воду во время отдыха на указанных водоемах, — добавили в пресс-службе.