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В Прикамье задержаны подозреваемые в краже с банковской карты

В Кизеле расследуют уголовное дело в отношении ранее судимых 32-летнего мужчины и 35-летней женщины.

В Кизеле расследуют уголовное дело в отношении ранее судимых 32-летнего мужчины и 35-летней женщины. Их подозревают в краже с банковского счета, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В июне в полицию обратилась жительница Пермского муниципального округа: с ее банковской карты было похищено более 22 тысяч рублей. Женщина гостила у родственников в Кизеле и во время прогулки по городу потеряла кредитную карту. Обнаружив пропажу, зашла в мобильное приложение банка и увидела, что кто-то расплачивается ее картой в магазинах. Потерпевшая немедленно заблокировала счет и написала заявление в полицию.

Правоохранители установили, что 35-летняя подозреваемая нашла карту на улице. Для начала она зашла в ближайший магазин и купила продукты. Затем фигурантка пришла в гости к своему 32-летнему знакомому и рассказала о находке. Мужчина предложил воспользоваться ситуацией и отправиться за покупками. Злоумышленники купили разные товары, затем продали их случайным прохожим, а деньги потратили на личные нужды.

Полицейские задержали мужчину и женщину. Подозреваемых заключили под стражу.