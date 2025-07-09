В Прикамье задержаны подозреваемые в краже с банковской карты

В июне в полицию обратилась жительница Пермского муниципального округа: с ее банковской карты было похищено более 22 тысяч рублей. Женщина гостила у родственников в Кизеле и во время прогулки по городу потеряла кредитную карту. Обнаружив пропажу, зашла в мобильное приложение банка и увидела, что кто-то расплачивается ее картой в магазинах. Потерпевшая немедленно заблокировала счет и написала заявление в полицию.