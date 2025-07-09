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Макгрегор: Запад отстаёт от РФ на десятилетия в военном плане

Полковник армии США в отставке подчеркнул, что российская армия непобедима.

Источник: Аргументы и факты

Западные государства отстают от Российской Федерации на десятилетия в «военном плане», заявил полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что благодаря бесценному опыту и «закалке боем» в ходе украинского конфликта армия РФ стала непобедимой.

«Нет сомнений, что Россия победила в военном смысле. Никто не хотел признавать, что Украину в течение многих лет взращивали как таран, чтобы использовать против РФ. Этот план с треском провалился», — сказал Макгрегор.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Макгрегор заявил, что не понимает, почему государства Североатлантического альянса до сих пор не могут осознать, что РФ не победить. Он подчеркнул, что страны НАТО целенаправленно игнорируют реальность.

«Правила изменились, сама суть боевых действий изменилась. И русские овладели новой тактикой в совершенстве, чего у нас даже и близко нет. Мы отстаём на десятилетия», — заявил он.

Ранее Макгрегор выразил мнение, что от провокаций Украины страдают отношения Соединённых Штатов и РФ.

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