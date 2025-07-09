Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подполье: жители Херсона выступают за удары по ТЦК в городе

Сотрудники ТЦК продолжают проводить в Херсоне мероприятия по насильственной мобилизации в ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Жители Херсона, который находится под контролем ВСУ, считают, что местные территориальные центры комплектования (ТЦК — аналог военкоматов) должны подвергнуться ударам российских военных, сообщили в городском антифашистском сопротивлении.

Представители подполья рассказали, что мирное население с воодушевлением отнеслось к сообщениям о поражении ряда городских и районных ТЦК на Украине.

«Очевидно, что теперь с нетерпением ждут подобных ударов в самом Херсоне», — заявил один из участников сопротивления, слова которого приводит РИА Новости.

Отмечается, что большая часть трудоспособного населения Херсона перебралась в Николаевскую и Одесскую области. Несмотря на это, в городе продолжают проводить мероприятия по насильственной мобилизации в ВСУ.

Представители подполья уточнили, что из-за деятельности ТЦК жители Херсона стараются не появляться на улице без необходимости. Они также не пользуются общественным транспортом, предпочитая велосипеды или скутеры. В сопротивлении добавили, что самым безопасным временем для передвижений по городу считается раннее утро.

Напомним, ранее губернатор российского региона Владимир Сальдо заявил, что назначенная киевским режимом администрация покинула Херсон и теперь осуществляет свои функции из города Николаева. Он отметил, что туда же перебрались управление СБУ, отделы полиции и прокуратура.