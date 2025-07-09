Подполье: жители Херсона выступают за удары по ТЦК в городе

Представители подполья уточнили, что из-за деятельности ТЦК жители Херсона стараются не появляться на улице без необходимости. Они также не пользуются общественным транспортом, предпочитая велосипеды или скутеры. В сопротивлении добавили, что самым безопасным временем для передвижений по городу считается раннее утро.