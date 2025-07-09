Жители Херсона, который находится под контролем ВСУ, считают, что местные территориальные центры комплектования (ТЦК — аналог военкоматов) должны подвергнуться ударам российских военных, сообщили в городском антифашистском сопротивлении.
Представители подполья рассказали, что мирное население с воодушевлением отнеслось к сообщениям о поражении ряда городских и районных ТЦК на Украине.
«Очевидно, что теперь с нетерпением ждут подобных ударов в самом Херсоне», — заявил один из участников сопротивления, слова которого приводит РИА Новости.
Отмечается, что большая часть трудоспособного населения Херсона перебралась в Николаевскую и Одесскую области. Несмотря на это, в городе продолжают проводить мероприятия по насильственной мобилизации в ВСУ.
Представители подполья уточнили, что из-за деятельности ТЦК жители Херсона стараются не появляться на улице без необходимости. Они также не пользуются общественным транспортом, предпочитая велосипеды или скутеры. В сопротивлении добавили, что самым безопасным временем для передвижений по городу считается раннее утро.
Напомним, ранее губернатор российского региона Владимир Сальдо заявил, что назначенная киевским режимом администрация покинула Херсон и теперь осуществляет свои функции из города Николаева. Он отметил, что туда же перебрались управление СБУ, отделы полиции и прокуратура.