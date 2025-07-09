Доцент Гиринский: Некоторые россияне могут получить накопительную часть пенсии

У некоторых россиян есть возможность забрать накопительную часть пенсии: к такой категории относятся женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
— Есть ограничения по суммам. Если сумма накоплений менее 412 тысяч рублей, доступна опция единовременного получения. В случае превышения накоплений над этим пороговым значением, возможно оформление ежемесячной выплаты, — подчеркнул он.
Эксперт уточнил, что узнать размер накопительной части пенсии можно на сайте госуслуг, либо через СФР, МФЦ или НПФ, передает агентство «Прайм».
Многодетные мамы, воспитывающие трех или более детей, имеют право выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. «Вечерняя Москва» и отделение Социального фонда по Москве и Московской области рассказали, кто имеет право на досрочный выход на пенсию и как это сделать.
Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин также рассказал, что в августе пенсии работающих россиян вырастут почти на 440 рублей и новая сумма будет выплачиваться в последующие месяцы.