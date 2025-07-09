Доцент Гиринский: Некоторые россияне могут получить накопительную часть пенсии

Многодетные мамы, воспитывающие трех или более детей, имеют право выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. «Вечерняя Москва» и отделение Социального фонда по Москве и Московской области рассказали, кто имеет право на досрочный выход на пенсию и как это сделать.