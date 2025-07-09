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ГАИ приступила к массовым рейдам среди водителей на Бирском тракте и Демской дороге

В Уфе ГАИ начала массовые проверки на Бирском тракте и Демской дороге.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 9 июля, в Уфе начались массовые проверки водителей на Бирском тракте и Демской дороге. Как сообщил глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов, в настоящее время в столице республики сотрудники городского полка ДПС проводят профилактическую операцию «Законный водитель».

По словам руководителя ведомства, мероприятия направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий и пресечение грубых нарушений ПДД. Инспекторы уделяют особое внимание выявлению водителей, не имеющих прав или лишенных водительского удостоверения, а также случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Тактика «сплошных» проверок, пояснил Севастьянов, предполагает остановку всех без исключения автомобилей на заранее выбранных безопасных участках дороги. Глава ГАИ Башкирии призвал водителей с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

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