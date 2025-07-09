В двух районах Волгоградской области обновят 13 км дорог

В Палласовском районе все работы должны быть завершены к 31 августа 2026 года. На эти цели из регионального бюджета выделены 249,9 млн рублей. В Алексеевском районе обновление 2 км проезжей части обойдётся бюджету в 63 млн рублей, но участок должен быть сдан уже к 30 сентября 2025 года.