«Кинжалы» ударили по объекту ВСУ в Луцке, в городе прогремел взрыв

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луцке Волынской области. Об этом в среду, 9 июля, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
В публикации отмечается, что российские ракеты поразили цель в Луцке и что в сторону западных регионов Украины движутся крылатые ракеты.
По информации военкоров, в атаке участвовали три ракеты и одиннадцать беспилотников «Герань». Одна из ракет, как утверждается, пролетела над Киевом и затем ударила по Луцку, где был зафиксирован взрыв.
Авторы Telegram-канала сообщили, что удары по Луцку продолжаются и ракеты вновь направляются в этот район.
Недавно ВС России взяли в огневой мешок группировку ВСУ в селе Мирном в Донецкой Народной Республике после освобождения села Поддубного.
До этого также стало известно, что российская армия провела фланговую атаку на подразделения противника в Запорожской области, воспользовавшись обмелевшим Каховским водохранилищем.
8 июля в Министерстве обороны РФ сообщалось, что за последние сутки российская армия нанесла несколько ударов по объектам газовой и энергетической инфраструктуры Украины.