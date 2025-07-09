Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кинжалы» ударили по объекту ВСУ в Луцке, в городе прогремел взрыв

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луцке Волынской области. Об этом в среду, 9 июля, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луцке Волынской области. Об этом в среду, 9 июля, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В публикации отмечается, что российские ракеты поразили цель в Луцке и что в сторону западных регионов Украины движутся крылатые ракеты.

По информации военкоров, в атаке участвовали три ракеты и одиннадцать беспилотников «Герань». Одна из ракет, как утверждается, пролетела над Киевом и затем ударила по Луцку, где был зафиксирован взрыв.

Авторы Telegram-канала сообщили, что удары по Луцку продолжаются и ракеты вновь направляются в этот район.

Недавно ВС России взяли в огневой мешок группировку ВСУ в селе Мирном в Донецкой Народной Республике после освобождения села Поддубного.

До этого также стало известно, что российская армия провела фланговую атаку на подразделения противника в Запорожской области, воспользовавшись обмелевшим Каховским водохранилищем.

8 июля в Министерстве обороны РФ сообщалось, что за последние сутки российская армия нанесла несколько ударов по объектам газовой и энергетической инфраструктуры Украины.