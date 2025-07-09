В Курской области нашли мины ПТМ-3, замаскированные под березовые бревна

Заместитель командира отряда разминирования международного противоминного центра военно-инженерной академии Богдан Миронов заявил, что украинские военные в Курской области маскировали советские противотанковые мины ПТМ-3, придавая им вид бревен. Об этом он рассказал РИА Новости.