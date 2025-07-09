В Курской области нашли мины ПТМ-3, замаскированные под березовые бревна

Заместитель командира отряда разминирования международного противоминного центра военно-инженерной академии Богдан Миронов заявил, что украинские военные в Курской области маскировали советские противотанковые мины ПТМ-3, придавая им вид бревен. Об этом он рассказал РИА Новости.
На опубликованной агентством видеозаписи Миронов продемонстрировал устройство, которое замаскировано под большое березовое бревно. По его словам, противник оснастил мину магнитным датчиком цели типа «Джоник».
«С одной стороны — боеприпас, с другой стороны — деревянный остов. Получается максимально замаскированная и неприметная для профессионалов (замаскированная мина)», — уточнил военный.
Ранее сапер с позывным Фет рассказал о сложностях обнаружения запрещенных испанских мин ВСУ.