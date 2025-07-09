Стало известно, как может быть поделено имущество разведенного Андрея Мерзликина

Хотя Анна воспитывает троих несовершеннолетних детей, претендовать на долю свыше половины имущества она не сможет. Как пояснил Жорин, при отсутствии брачного контракта собственность делится поровну. Дети не участвуют в распределении активов. Суд учтет наличие несовершеннолетних при определении порядка раздела, но не пропорций.