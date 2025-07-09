Стало известно, как может быть поделено имущество разведенного Андрея Мерзликина

Российский актер Андрей Мерзликин расторг брак с супругой Анной в День семьи, любви и верности. У пары четверо детей, трое из которых не достигли совершеннолетия. Издание «Страсти» выяснило перспективы раздела совместной собственности в случае судебного разбирательства, обратившись к адвокату Сергею Жорину.
Хотя Анна воспитывает троих несовершеннолетних детей, претендовать на долю свыше половины имущества она не сможет. Как пояснил Жорин, при отсутствии брачного контракта собственность делится поровну. Дети не участвуют в распределении активов. Суд учтет наличие несовершеннолетних при определении порядка раздела, но не пропорций.
Например, если у супругов одна большая квартира и дети остаются с матерью, недвижимость может быть закреплена за Анной. Однако половину стоимости жилья придется компенсировать бывшему супругу. Как отметил адвокат, компенсация возможна иными активами.
Уточняется, что судьи редко отходят от принципа равного распределения. Исключение может выглядеть так: при наличии двух квартир площадью 90 и 100 м² суд вправе передать матери с детьми большую из них, разъяснил Жорин.
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