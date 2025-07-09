Силы ПВО за ночь сбили над регионами России более 80 беспилотников ВСУ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью 9 июля над регионами РФ 86 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны России.
«Уничтожены и перехвачены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
Уточняется, что над территорией Курской области было обезврежено 23 БПЛА, над Брянской областью — 16, над Тульской областью — 15, над Белгородской и Орловской областями — по 12. Кроме того, четыре беспилотника нейтрализованы в небе над Московским регионом, два — в Смоленской области, по одному — в Воронежской и Рязанской областях.
Напомним, ночью 9 июля мэр Москвы Сергей Собянин написал о двух дронах, летевших на российскую столицу и сбитых российскими силами ПВО. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, в свою очередь, подтвердил данные о 15 украинских беспилотниках, уничтоженных в небе над регионом ночью 9 июля.