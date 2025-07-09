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Роскачество раскрыло опасность умных колонок

Умные колонки действительно могут собирать информацию о пользователях, в том числе о разговорах, но прямая передача этих данных злоумышленникам маловероятна. В Центре цифровой экспертизы Роскачества пояснили, что устройства постоянно «слушают» активационные фразы, однако утверждать, что они записывают и передают все разговоры, некорректно.

Умные колонки действительно могут собирать информацию о пользователях, в том числе о разговорах, но прямая передача этих данных злоумышленникам маловероятна. В Центре цифровой экспертизы Роскачества пояснили, что устройства постоянно «слушают» активационные фразы, однако утверждать, что они записывают и передают все разговоры, некорректно.

Специалисты отметили, что данные передаются на сервер не так часто, как принято считать, чаще всего это сетевые идентификаторы. Запись и передача разговоров маловероятны из-за сложных алгоритмов шифрования, однако однозначного ответа, передаются ли фрагменты общения, нет.

В теории хакеры могут превратить колонку в «жучок», но подобные действия нецелесообразны — бытовые разговоры не представляют особой ценности.

Также устройства могут использоваться для сбора обезличенных данных с целью таргетированной рекламы. Возможность кражи личности на основе записи голоса существует, но на практике такой сценарий крайне маловероятен, передает «Лента.ру».

Ранее стало известно, что технология Apple AirPlay, используемая для передачи звука и видео на умные колонки, телевизоры и другие устройства, уязвима для хакерских атак через Wi-Fi.