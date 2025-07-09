Роскачество раскрыло опасность умных колонок

Умные колонки действительно могут собирать информацию о пользователях, в том числе о разговорах, но прямая передача этих данных злоумышленникам маловероятна. В Центре цифровой экспертизы Роскачества пояснили, что устройства постоянно «слушают» активационные фразы, однако утверждать, что они записывают и передают все разговоры, некорректно.