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В Перми на эспланаде выступит певица Татьяна Овсиенко

Она приедет на фестиваль «Стар фест».

Певица Татьяна Овсиенко выступит на городской эспланаде в Перми, сообщает 59.RU.

Как рассказывает портал, выступление исполнительницы будет приурочено к семейному фестивалю «Стар фест», который пройдёт 12 и 13 июля на эспланаде краевой столицы. Все выходные с 15:00 до 22:00 в центре города будут действовать площадки, которые планируют объединить поколения через традиции.

С 15 часов дня до 22 часов вечера пермяки смогут посетить Зелёную лавку и узнать больше об уходе за растениями, а также создать собственные деревянные изделия в специальной Столярной мастерской. В Лавке красоты пермячки смогут заплести в косы ленты и узнать секреты нанесения веснушек на щёки.

По данным портала, в это же время на эспланаде также пройдут театральные выступления — свою постановку «Клочки по закоулочкам» представит коллектив «Белая овца». Кроме того, гости фестиваля смогу услышать и музыкальные композиции. Перед пермяками выступит группа El Capitan, а хедлайнером, завершающим мероприятия выступит популярная певица Татьяна Овсиенко. Её выход запланирован на 21:00 13 июля.

Напомним, Татьяна Овсиенко — российская певица, известная песнями «Капитан», «Колечко», а также своим участием в группе «Мираж». В 2023 году исполнительница должна была выступить на городской эспланаде в честь Дня города и 300-летия Перми. Из-за болезни её выступление было отменено, а на замену был приглашён певец Дмитрий Колдун.