В Перми на эспланаде выступит певица Татьяна Овсиенко

По данным портала, в это же время на эспланаде также пройдут театральные выступления — свою постановку «Клочки по закоулочкам» представит коллектив «Белая овца». Кроме того, гости фестиваля смогу услышать и музыкальные композиции. Перед пермяками выступит группа El Capitan, а хедлайнером, завершающим мероприятия выступит популярная певица Татьяна Овсиенко. Её выход запланирован на 21:00 13 июля.