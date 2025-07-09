В Красноярском крае возбуждены уголовные дела против водителей электросамокатов

Город Шарыпово станет местом судебного разбирательства для двух граждан, управлявших мощными электросамокатами без прав.
Как сообщает краевая полиция, в июне этого года были задержаны два водителя электросамокатов, мощность которых превышает 250 Ватт, что квалифицирует их как мопеды. Для управления такими транспортными средствами необходимо наличие водительского удостоверения категории «М».
Первый задержанный — мужчина 1980 года рождения, который уже имел штрафы за нарушения и был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Второй фигурант — гражданин 1961 года рождения, ранее лишенный водительских прав.
Оба электросамоката были изъяты и помещены на специальную стоянку.
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