Как перенести жару без последствий для здоровья: пять лайфхаков от врача

— Предпочтение отдавайте воде комнатной температуры или слегка теплой, чтобы стимулировать потоотделение и охлаждение организма. Избегайте чрезмерно холодной воды, а также алкоголя, кофе и газированных напитков, так как они способствуют обезвоживанию, — предостерегла доктор.