Как перенести жару без последствий для здоровья: пять лайфхаков от врача

В условиях жаркой погоды важно соблюдать ряд простых правил, чтобы сохранить здоровье и избежать перегрева. Заведующая клинико-диагностическим центром сети многопрофильных клиник «К+31» Каролина Май поделилась с «Вечерней Москвой» рекомендациями, которые помогут чувствовать себя комфортно и безопасно в такую погоду.
Терапевт Чернышова рассказала, как избежать солнечного удара.
Ограничьте пребывание на улице в пиковые часы солнечной активности — с 11 до 17 часов.
В этот период риск теплового удара значительно возрастает, пояснила врач.
— Если выйти на улицу необходимо, выбирайте светлую, свободную одежду из натуральных тканей, которые позволяют коже дышать и способствуют теплообмену. Обязательно надевайте головной убор и используйте солнцезащитные средства с SPF 30 и выше, — порекомендовала Май.
Пейте достаточно жидкости — не менее 1,5−2,5 литра в сутки.
— Предпочтение отдавайте воде комнатной температуры или слегка теплой, чтобы стимулировать потоотделение и охлаждение организма. Избегайте чрезмерно холодной воды, а также алкоголя, кофе и газированных напитков, так как они способствуют обезвоживанию, — предостерегла доктор.
Для снижения температуры тела в домашних условиях рекомендуется:
Принимать прохладный душ. Прикладывать холодные компрессы к затылку и шее.
Поддерживайте комфортную температуру в помещении — не ниже 23 градусов.
— Ночью открывайте окна для проветривания, а днем, когда на улице жарко, закрывайте их, чтобы сохранить прохладу внутри, — посоветовала Май.
Людям с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, рекомендуется проконсультироваться с врачом для возможной корректировки приема лекарств и питьевого режима.
— Это поможет избежать осложнений и обезвоживания, — добавила специалист.
Какими симптомами выражается обезвоживание и как с ним справиться, «Вечерней Москве» рассказала врач общей практики Лариса Алексеева.