Самарцев предупредили о мерах безопасности для похода за грибами

После июньских дождей в лесах Самарской области — грибная пора.
Воздух наполнился ароматом сырой земли и древесной хвои, а под деревьями зашуршали корзинками те, кто не боится потратить время на «тихую охоту».
Однако МЧС напоминает: даже самое романтичное лесное приключение может обернуться неприятностями, если забыть о правилах безопасности.
Перед тем как отправиться в путь, соберите не только хорошее настроение, но и правильную экипировку.
Светлая одежда с длинными рукавами убережёт от комаров и царапин, головной убор — от солнца или росы, а резиновые сапоги помогут не промочить ноги.
В рюкзаке должны быть корзинка (не полиэтиленовый пакет!), острый ножик, компас или карта, вода и легкий перекус. И главное — обязательно сообщите близким, куда вы направляетесь и когда вернётесь.
В лесу помните: собирать стоит лишь те грибы, в съедобности которых вы уверены без малейших сомнений. Не берите старые, червивые экземпляры — они могут быть ядовитыми.
Не трогайте несъедобные виды — они тоже нужны лесу. А чтобы сохранить грибницу, аккуратно срезайте плоды ножом, а не выдёргивайте с корнем.
Дома тщательно переберите собранный урожай. Выбросьте всё сомнительное. Готовьте грибы сразу — не тяните. Сырые долго не храните, иначе вместо вкусного ужина получите проблемы со здоровьем.
Если после еды почувствуете слабость, тошноту или головокружение — немедленно вызывайте скорую помощь.
Не рискуйте, занимаясь самолечением. Лучше сохраните остатки грибов — они помогут врачам быстрее определить причину недомогания.
Пусть ваша «тихая охота» будет удачной, безопасной и по-настоящему вдохновляющей!
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