В Омской области растет объем железнодорожных перевозок грузов

В июне объем перевезенных грузов достиг 1,4 млн тонн, увеличившись на 0,6% по сравнению с июнем 2024 года. Особенно заметным стал рост перевозок по ключевым категориям товаров. При этом транспортировка нефти и нефтепродуктов выросла на 1,4% и достигла 7,2 млн тонн. Поставки зерна увеличились почти в 2,6 раза и составили 986 тыс. тонн. Также отмечен существенный рост объемов продуктов помола — на 11,2%, до 36,6 тыс. тонн.