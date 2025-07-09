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В Омской области растет объем железнодорожных перевозок грузов

Больше всего увеличились перевозки зерна и нефтепродуктов.

Источник: Комсомольская правда

Железнодорожные перевозки в Омской области демонстрируют уверенный рост. Так, за первое полугодие 2025 года общий объем погрузки на железнодорожных станциях региона составил 9,2 млн тонн, что на 6,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили представители Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).

В июне объем перевезенных грузов достиг 1,4 млн тонн, увеличившись на 0,6% по сравнению с июнем 2024 года. Особенно заметным стал рост перевозок по ключевым категориям товаров. При этом транспортировка нефти и нефтепродуктов выросла на 1,4% и достигла 7,2 млн тонн. Поставки зерна увеличились почти в 2,6 раза и составили 986 тыс. тонн. Также отмечен существенный рост объемов продуктов помола — на 11,2%, до 36,6 тыс. тонн.

Значительный рост зафиксирован в сегменте строительных материалов: их перевозка увеличилась в 1,6 раза и достигла 18,9 тыс. тонн. Перевозка чёрных металлов выросла на 24,7% и составила 4,1 тыс. тонн. Остальные и сборные грузы увеличились на 14,6% и достигли 19,2 тыс. тонн.

Ранее мы писали, что омские школьники из аварийных зданий получат льготный проезд.