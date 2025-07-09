Моложе не становится: врач обнаружил у Пугачевой тяжёлые заболевания

«Безусловно, зная возраст пациента, можно множество заболеваний назвать и точно попасть в цели. Это может быть остеохондроз, воспаление позвоночника, это и сакроилеит, это и признаки артроза тазобедренного сустава и так далее. Никто из нас моложе не становится и с возрастом эти заболевания появляются», — сказал он.