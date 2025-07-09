Моложе не становится: врач обнаружил у Пугачевой тяжёлые заболевания

Сгорбленная спина и почти негнущиеся колени на новом видео с Аллой Пугачевой, появившемся в Сети, стали причиной обсуждения у публики. Ортопед Адрей Литвиненко в беседе с aif.ru объяснил, на какие заболевания указывают эти симптомы.
Колени придется заменить.
Проблемы с коленями, как отметил врач, говорят об артрозе.
«Колени не разгибаются, как правило, при контрактуре сустава. Она развивается на фоне дегенеративно-дистрофических заболеваний, таких как артроз коленного сустава», — рассказал эксперт.
Врач уточнил, что в случае, есть сустав плохо разгибается, речь идет о начальной третьей стадии.
«Всего есть четыре стадии, при четвертой и в некоторых случаях уже при третьей рекомендуется эндопротезирование. Тут надо делать рентгены, МРТ, обследовать и принимать какое-то решение», — добавил Литвиненко.
Тремор рук говорит о Паркинсоне.
Сама Пугачева в одном из видео призналась, что у нее трясутся руки. По словам Литвиненко, тремор может быть симптомом болезни Паркинсона.
«Безусловно, тут речь идет о каких-то возрастных заболеваниях. Тремор рук может быть связан с Паркинсоном, паркинсонизмом, то есть это неврологические заболевания, связанные с ухудшением проводимости импульсов», — объяснил Литвиненко.
Возраст преподнес «букет» проблем со здоровьем.
У Аллы Пугачевой может быть целые «букет» болезней из-за возрастных изменений.
«Безусловно, зная возраст пациента, можно множество заболеваний назвать и точно попасть в цели. Это может быть остеохондроз, воспаление позвоночника, это и сакроилеит, это и признаки артроза тазобедренного сустава и так далее. Никто из нас моложе не становится и с возрастом эти заболевания появляются», — сказал он.
Напомним, что в соцсетях Максима Галкина* появилось видео с прогулки Пугачевой по пляжу в Юрмале. Артистка почти не разгибает колени, а ее спина сгорблена.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ.