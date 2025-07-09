Штрафы за продажу алкоголя возле школ могут увеличить

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Заксобрание Амурской области подготовило к внесению в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить до 500 тысяч рублей штрафы за продажу алкоголя возле мест, где это запрещено — школ, спортивных и медицинских учреждений, сообщил РИА Новости сенатор от Амурской области Артём Шейкин.
«Законопроектом, который разработало и подготовило ко внесению в ближайшее время в Госдуму законодательное собрание Амурской области, предлагается увеличить штрафы за нарушение особых требований розничной продажи алкоголя, приравняв их к санкциям за продажу алкоголя в полимерной таре свыше 1,5 литра (до 500 тысяч рублей для юрлиц), чтобы усилить превентивный эффект наказания», — сказал Шейкин.
Сенатор пояснил, что нарушением особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции является продажа таких напитков «вблизи образовательных, медицинских и спортивных учреждений, на вокзалах, в аэропортах, на массовых мероприятиях, а также несовершеннолетним».
«В случае принятия законопроекта за нарушение особых требований розничной продажи алкогольной продукции будет предусмотрено наложение административного штрафа: на должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, с возможной конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции», — добавил парламентарий.