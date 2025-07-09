Штрафы за продажу алкоголя возле школ могут увеличить

«Законопроектом, который разработало и подготовило ко внесению в ближайшее время в Госдуму законодательное собрание Амурской области, предлагается увеличить штрафы за нарушение особых требований розничной продажи алкоголя, приравняв их к санкциям за продажу алкоголя в полимерной таре свыше 1,5 литра (до 500 тысяч рублей для юрлиц), чтобы усилить превентивный эффект наказания», — сказал Шейкин.