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В Уфе появилось пять новых улиц

В Уфе появилось пять новых улиц.

Источник: пресс-служба мэрии Уфы

В столице Башкирии за шесть месяцев 2025 года появились пять новых улиц, сообщили в Главархитектуре.

Отдел ведения адресного реестра Главархитектуры в первом полугодии 2025 года подготовил к утверждению Советом городского округа Уфы решения о присвоении наименований пяти новым улицам: переулок Новый, улица Фасадная, улица Рамазана Уметбаева, улица Рашита Шакура и улица Врача Сакаевой.

Всего на данный момент в Уфе насчитывается 1891 улица.

Как сообщал Башинформ, в марте этого года депутаты городского совета Уфы присвоили наименования двум новым улицам. Решение принято сегодня на 49-м заседании Уфимского горсовета.

Так, переулок, расположенный в Калининском районе Уфы у улицы Героя Советского Союза Салиха Валеева, получил название Новый. Его протяженность составляет 0,3 километра.

Вторая улица, протяженностью 1,8 километра, в Орджоникидзевском районе столицы получила название Фасадная. Находится она между Соединительным шоссе и Бирским трактом.

Ранее сообщалось, что жители Уфы могут придумать названия более 100 новых улиц и переулков.