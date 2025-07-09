В Омске обнаружено превышение сероводорода в воздухе после жалоб жителей

В Омске с 21:00 8 июля до 8:00 9 июля был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) для предприятий из-за неблагоприятных условий для рассеивания вредных примесей. По данным регионального министерства природных ресурсов, утром и днём 8 июля региональные автоматизированные посты наблюдений не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) по контролируемым показателям.
Однако вечером того же дня омичи начали жаловаться на неприятные запахи, и эколаборатория на выезде зафиксировала выбросы в Кировском округе. Пробы воздуха были взяты на улице Крупской, 6 при западном, северо-западном ветре со скоростью 2 м/с. В точке отбора содержание сероводорода оказалось превышено в 1,75 раза, концентрация составила 0,014 мг/м³.
Предполагаемые источники выбросов на данный момент не установлены, и официальных заявлений о причинах происшествия пока не поступало.