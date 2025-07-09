В Омске обнаружено превышение сероводорода в воздухе после жалоб жителей

Однако вечером того же дня омичи начали жаловаться на неприятные запахи, и эколаборатория на выезде зафиксировала выбросы в Кировском округе. Пробы воздуха были взяты на улице Крупской, 6 при западном, северо-западном ветре со скоростью 2 м/с. В точке отбора содержание сероводорода оказалось превышено в 1,75 раза, концентрация составила 0,014 мг/м³.