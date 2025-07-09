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CNN: Хегсет не предупредил Трампа о решении приостановить поставки Киеву

Глава Пентагона Пит Хегсет заранее не говорил американскому лидеру Дональду Трампу о принятом решении относительно приостановки поставок оружия на Украину. Об этом в среду, 9 июля, рассказали в CNN.

Глава Пентагона Пит Хегсет заранее не говорил американскому лидеру Дональду Трампу о принятом решении относительно приостановки поставок оружия на Украину. Об этом в среду, 9 июля, рассказали в CNN.

Информация об этом вскрылась во время заседания с кабинетом министров. Тогда же президент США сообщил, что ответственность за подобный шаг лежит не на нем. Главе страны задали вопрос о том, кто был инициатором паузы в поставках вооружений.

— Я не знаю. Почему вы не говорите мне? — ответил он.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжить поддержку Киева в военном плане, уточнили в издании.

Размер помощи, которую США оказали Украине на данный момент, составляет 123,3 миллиарда долларов. Из этого объема самую большую долю занимает военная помощь — 69,5 миллиарда долларов, потом идут финансовая помощь — 50,1 миллиарда долларов и гуманитарная — 3,7 миллиарда долларов.

По данным портала Axios, 8 июля администрация президента США возобновила поставки вооружений Украине, включая ракеты-перехватчики Patriot. Решение было принято после паузы, связанной с проверкой американских военных резервов.

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