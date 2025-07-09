В Госдуме предложили выплачивать надбавку к пенсии на 10 лет раньше: как это будет работать

В России подготовлен законопроект, согласно которому предлагается выплачивать надбавку к пенсии не с 80 лет, а на 10 лет раньше. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости необходимо дифференцировать в зависимости от возраста.
«Достигшим возраста 70 лет — на 100%, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы — на 200%, достигшим возраста 90 лет — на 300%», — сказано в документе.
Кроме того, инвалидам I группы предлагается установить повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии в сумме, равной 200%.
Нилов отметил, что установленный на сегодняшний день возраст 80 лет для предоставления повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а также сам размер надбавки не позволяют многим пожилым россиянам реализовать это право.
Напомним, в России в следующем году собираются проиндексировать пенсионные выплаты. Это особенно ждут работающие пенсионеры, так как их выплаты не пересматривались с 2015 года.