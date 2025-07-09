В Госдуме предложили выплачивать надбавку к пенсии на 10 лет раньше: как это будет работать

В России подготовлен законопроект, согласно которому предлагается выплачивать надбавку к пенсии не с 80 лет, а на 10 лет раньше. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС.