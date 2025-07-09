Игорь Бутман и Варвара Убель. Кто из знаменитостей едет на «Ангара-Джаз»

— Игорь Бутман давно приезжает в наш город — впервые он посетил его, наверное, ещё в 1980-е. Приезжал несколько раз на фестиваль в Ангарске. Мы с ним познакомились в 2005 году во Владивостоке. С тех пор мы дружим, он каждый год приезжает на «Джаз на Байкале». Это тёплое давнее партнёрство. Стоит отметить, что Игорь Бутман глобально развивает джаз по всей стране. Во многих городах он возродил джазовые фестивали, в некоторых — создал новые. Это важная миссия, и этот человек действительно комплексно подходит к развитию джаза в России.