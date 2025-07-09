Игорь Бутман и Варвара Убель. Кто из знаменитостей едет на «Ангара-Джаз»

О крупных музыкальных событиях, событийном туризме и поддержке молодых исполнителей мы поговорили с президентом фонда «Джаз на Байкале» и директором фестиваля «Ангара-Джаз» Александром Филипповым.
Экспериментальный юбилей.
— Фестиваль «Джаз на Байкале» существует уже 20 лет — в чём, на ваш взгляд, секрет такой народной любви к этому музыкальному событию?
— Любое джазовое мероприятие — это всегда импровизация, открытия и новые встречи. Каждый год мы старались менять фестиваль, трансформировать его, добавлять активности и расширять географию. За эти годы в Иркутской области появилось много любителей джаза и любителей нашего фестиваля. Он стал целым движением, ведь гала-концерт — лишь часть большой программы. В течение года мы тоже стараемся организовывать различные мероприятия и приглашать знаковых артистов.
— Сложно ли пригласить на фестиваль в Иркутск всемирно известных музыкантов?
— Любые джазовые музыканты любят фестивали, ведь это место для общения, обмена опытом, встреч и творческих экспериментов. А поскольку фестивалю 20 лет, за это время у нас сложилась серьёзная репутация. Поэтому к нам с удовольствием едут как российские, так и зарубежные гости.
— Есть ли уже планы на грядущий фестиваль «Джаз на Байкале»?
— В этом году, поскольку фестиваль юбилейный, мы решили немного расширить его формат и провести концерты не только на привычных площадках, но и в необычных локациях. Всех секретов пока, конечно, раскрывать не буду, но могу точно сказать, что «Джаз на Байкале» в этот раз будет более экспериментальным.
Иркутская школа.
— Как Иркутск стал «джазовым» городом, откуда пошла любовь к этому жанру и как он набрал популярность?
— Джаз — это музыка, которая, зародившись в США, распространилась по всему миру, и в каждой стране и каждом регионе этот жанр звучит по-своему, везде есть свои неповторимые оттенки. Сибирский джаз тоже особый, он отличается характером, яркостью, экспрессивностью и душевностью. У Иркутска хорошие джазовые традиции, есть своя школа. В Ангарске, несмотря на то что это в первую очередь индустриальный город, появились коллективы, создавшие основу для будущего «Джаза на Байкале». Этому жанру более 100 лет, и он продолжает развиваться. И Иркутск можно назвать одной из столиц джаза в России.
— Кого можно назвать наиболее знаковыми личностями в иркутском джазе?
— Владимир Романенко — наш известный джазовый деятель и основатель детского джазового оркестра, который существует более 30 лет. Его называют отцом иркутского джаза, мы все у него учились. А в том самом оркестре я играл вместе со всемирно известным пианистом Денисом Мацуевым, который тоже очень любит этот жанр. Вообще в Иркутске появилось немало молодых джазовых музыкантов, которые сейчас демонстрируют своё мастерство на всероссийском и мировом уровне.
— А ещё к нам так часто приезжает народный артист России Игорь Бутман, что некоторые даже считают его иркутянином…
— Игорь Бутман давно приезжает в наш город — впервые он посетил его, наверное, ещё в 1980-е. Приезжал несколько раз на фестиваль в Ангарске. Мы с ним познакомились в 2005 году во Владивостоке. С тех пор мы дружим, он каждый год приезжает на «Джаз на Байкале». Это тёплое давнее партнёрство. Стоит отметить, что Игорь Бутман глобально развивает джаз по всей стране. Во многих городах он возродил джазовые фестивали, в некоторых — создал новые. Это важная миссия, и этот человек действительно комплексно подходит к развитию джаза в России.
— Неотъемлемой частью фестиваля является джазовый конкурс, который помогает выявлять новых талантливых музыкантов, — насколько большим оказывается конкурс, становится ли больше участников?
— Несколько лет мы проводили проект «Джаз для смелых». Обучали молодых музыкантов игре на инструментах, организовывали ансамбли, и они выступали на отчётных концертах. Сейчас воспитанники уже создали собственные группы и продолжают реализовывать себя в этом жанре. Проект стал хорошим толчком для начинающих музыкантов. Также во время фестиваля «Джаз на Байкале» мы проводим конкурс, в котором могут принять участие юные дарования со всей страны. Для них проходят мастер-классы и творческие встречи, они знакомятся с новыми музыкальными течениями.
Джаз в «Тальцах».
— В прошлом году вы впервые запустили фестиваль «Ангара-Джаз». Как появилась идея организовать такое событие и в чём его ключевое отличие от «Джаза на Байкале»?
— Идея фестиваля пришла в голову двум людям: это губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и джазмен Игорь Бутман. Они встретились в Москве, говорили о том, что Иркутск — это джазовый город. И решили создать уникальный формат фестиваля, который будет проводиться летом на открытой площадке под открытым небом в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы».
Одна из ключевых частей фестиваля — выступления молодёжных коллективов, которые в течение двух дней с утра до вечера презентуют своё творчество иркутянам и гостям города. А по вечерам на отдельной сцене, по уже сложившейся традиции, выступают признанные звёзды. Красивая сцена, замечательная панорама, особая природа — всё это очень вдохновляет.
— Какие известные исполнители приедут на фестиваль в этом году?
— 12 июля в «Тальцах» выступит трио Марка Уитфилда из США — это один из топовых гитаристов современности, который представит программу в стиле фьюжн. Вместе с Московским джазовым оркестром Игоря Бутмана выступит Варвара Убель — восходящая звезда, которая поёт не только джаз. Много лет назад она, будучи маленькой девочкой из Новосибирска, приезжала к нам на «Джаз на Байкале». Сейчас она переехала в Москву и делает там яркую карьеру. А 13 июля на главной сцене выступит известная группа Uma2rman, которая, думаю, в представлении не нуждается.
— Как фестивали встраиваются в концепцию событийного туризма в Иркутской области?
— Практика таких крупных фестивалей по всему миру работает хорошо, и места, где проходят большие музыкальные события, привлекает людей со всего мира. И мы активно работаем над тем, чтобы фестиваль стал вехой в событийном туризме, делаем на это большой акцент. Уже сейчас многие туроператоры готовы включить его в туры, которые они формируют.
— Что для вас джаз, и кому ему стоит послушать?
— Как сказал писатель Сергей Довлатов, джаз — это мы в лучшие наши часы. И я с этим полностью согласен. Джаз для меня — не направление в музыке, а стиль жизни. Импровизационный подход можно применить везде. Когда ты живёшь в стиле «джаз», у тебя появляется больше возможностей, ты убираешь какие-то ограничения, не боишься экспериментировать. Это помогает жить ярко и замечательно проводить время. Это больше, чем просто музыка, и слушать её может любой. На наших концертах мы видим и молодёжь, и пожилых людей — поэтому джаз подходит всем без ограничений. К тому же жанр сейчас меняется, переживает интересные времена. Появляется много новой интересной музыки — в том числе и на русском языке.
Досье.
Александр Евгеньевич Филиппов родился 12 апреля 1977 года в Ленинграде, но с детства живёт в Иркутске. Окончил Иркутскую областную детскую музыкальную школу № 1. Окончил с отличием педиатрический факультет Иркутского медуниверситета. Работал в фармкомпаниях, защитил кандидатскую диссертацию.
Автор 25 научных публикаций и 12 докладов. В 2001 окончил эстрадное отделение Иркутского училища искусств, а позднее — Байкальский институт бизнеса и международного менеджмента ИГУ. С 2000 года — руководитель ансамбля «Доктор Джаз».