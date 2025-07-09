В Москве зафиксировали самую теплую ночь с 1986 года

Прошедшая ночь в Москве оказалась самой теплой с 1986 года. Речь идет о суточном рекорде для 9 июля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Минувшей ночью на опорной московской метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал +19,3. За всю историю этого наблюдательного пункта теплее была только ночь на 9 июля в 1986 году, когда метеорологи зафиксировали +19,4», — написал метеоролог в своем телеграм-канале.
Таким образом, прошедшая ночь стала самой теплой для 9 июля за все время метеонаблюдений в столице.
При этом Тишковец отметил, что на Балчуге было гораздо теплее — ночью термометр там показал +22,6. Это даже теплее, чем в курортном Сочи (+20,0) и примерно соответствует дневной норме июля в Москве.
Тишковец добавил, что ночи в столице будут анормально теплыми до конца текущей недели. Температура в темное время суток будет составлять около +20 градусов, тогда как климатическая норма для них составляет +11,5.
Ранее Тишковец сообщил, насколько прогрелась вода в Черном и Азовском морях на побережье Крыма.