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В Ростове спасатели полностью потушили склад на улице Орской

В Ростове-на-Дону пожарные потушили горящий склад бытовой техники.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове спасатели полностью потушили склад на улице Орской. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

— В 6:23 полная ликвидация, — прокомментировали в региональном ведомстве.

Напомним, что склад загорелся 8 июля около двух часов дня. Огонь стремительно распространялся по территории помещения. Общая площадь, охваченная пламенем, составила 15 тысяч квадратных метров.

На месте ЧП работали больше 130 спасателей и 44 единицы спецтехники. Для полной ликвидации пожарным потребовались почти сутки. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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