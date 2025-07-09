В Ростове спасатели полностью потушили склад на улице Орской. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
— В 6:23 полная ликвидация, — прокомментировали в региональном ведомстве.
Напомним, что склад загорелся 8 июля около двух часов дня. Огонь стремительно распространялся по территории помещения. Общая площадь, охваченная пламенем, составила 15 тысяч квадратных метров.
На месте ЧП работали больше 130 спасателей и 44 единицы спецтехники. Для полной ликвидации пожарным потребовались почти сутки. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
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