Вратарь «Реала» Лунин по-русски ответил на призыв говорить на родном языке

Голкипер мадридского «Реала», украинец Андрей Лунин ответил на русском языке, когда его попросили произнести слово на его родном языке. Видеозапись с этим фрагментом появилась на странице испанской команды в социальной сети X*.
В преддверии полуфинального матча клубного чемпионата мира против французского «ПСЖ» игроков «Реала» попросили произнести слово «полуфинал» на их родных языках.
Лунин откликнулся на просьбу, произнеся слово по-русски.
Стоит отметить, что в украинском языке эквивалентом слова «полуфинал» является «півфінал».
Матч между «ПСЖ» и «Реалом» запланирован на среду, 9 июля. Победитель сыграет в финале с лондонским «Челси» 13 июля.
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*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.