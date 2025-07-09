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Вратарь «Реала» Лунин по-русски ответил на призыв говорить на родном языке

Украинский футболист Лунин в промо-ролике «Реала» по-русски ответил на просьбу произнести слово «полуфинал» на родном языке.

Источник: Аргументы и факты

Голкипер мадридского «Реала», украинец Андрей Лунин ответил на русском языке, когда его попросили произнести слово на его родном языке. Видеозапись с этим фрагментом появилась на странице испанской команды в социальной сети X*.

В преддверии полуфинального матча клубного чемпионата мира против французского «ПСЖ» игроков «Реала» попросили произнести слово «полуфинал» на их родных языках.

Лунин откликнулся на просьбу, произнеся слово по-русски.

Стоит отметить, что в украинском языке эквивалентом слова «полуфинал» является «півфінал».

Матч между «ПСЖ» и «Реалом» запланирован на среду, 9 июля. Победитель сыграет в финале с лондонским «Челси» 13 июля.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал бизнес начать замену вывесок с иностранными словами.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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