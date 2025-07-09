Голкипер испанской футбольной команды «Реал Мадрид», гражданин Украины Андрей Лунин использовал русский язык, когда его попросили отвечать на «родном». Этот момент попал в видеоролик, опубликованный на официальной странице клуба в соцести Х.
Во время подготовки к игре с оппонентами из французской команды «Пари Сен-Жермен» спортсменов попросили сказать на камеру слово «полуфинал». По задумке авторов ролика, фразу было необходимо произнести на «родном языке».
Тем не менее Андрей Лунин использовал именно русский для съемки. На украинской мове ему бы пришлось произнести «півфінал».
Сейчас еще сложно предположить, что ждет футболиста на Украине после его поступка. Однако часто использующие русский язык граждане Незалежной подвергаются травле — ранее публицист Анатолий Вассерман в ходе эксклюзивной беседы с «МК» рассказал о печальной судьбе актера Андрея Данилко, которого стали ненавидеть из-за малого количества песен на мове.