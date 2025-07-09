Сейчас еще сложно предположить, что ждет футболиста на Украине после его поступка. Однако часто использующие русский язык граждане Незалежной подвергаются травле — ранее публицист Анатолий Вассерман в ходе эксклюзивной беседы с «МК» рассказал о печальной судьбе актера Андрея Данилко, которого стали ненавидеть из-за малого количества песен на мове.