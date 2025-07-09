Депутат Аксаков: Семейную ипотеку могут запретить оформлять не по месту регистрации

Россиянам в скором времени могут запретить оформлять семейную ипотеку не в регионе фактической регистрации. Об этом в среду, 9 июля, рассказал глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, подобную меру могут ввести в стране уже в первые три месяца следующего года. Таким образом, ограничения усложнят гражданам процесс участия в государственных программах.
Так, например, жители столицы не смогут приобрести квартиру в области. В первую очередь с трудностями столкнутся молодые семьи, которые переезжают в большие города для заработка.
Изначально с этой идеей выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в конце июня. Тогда она призвала премьер-министра России Михаила Мишустина усовершенствовать механизм выдачи кредитов по семейной ипотеке, уточнили в газете «Известия».
Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что в стране необходимо ввести систему, в рамках которой с семей поэтапно будут списывать жилищные кредиты при рождении ребенка.