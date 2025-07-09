Многодетные семьи Омска смогут получить 200 тысяч вместо земельного участка

Согласно планам властей, с 2025 по 2027 год на реализацию программы будет направлено более 313 миллионов рублей. Эти средства позволят обеспечить сертификатами более 1,5 тысячи многодетных семей. Только в 2025 году на эти цели выделено 59 миллионов рублей, из которых 41,6 миллиона рублей предназначены семьям, проживающим в Омске.