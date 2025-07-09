Многодетные семьи Омска смогут получить 200 тысяч вместо земельного участка

Многодетные семьи Омской области теперь могут выбирать между предоставлением земельного участка и денежной выплатой в размере 200 тысяч рублей. Такая мера поддержки стала доступна по поручению губернатора Виталия Хоценко, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Программа распространяется на семьи, состоящие на учете для получения бесплатного земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Подать заявление на получение сертификата необходимо до 31 августа 2025 года. При этом право на выплату не зависит от даты постановки семьи на учет.
На сегодняшний день уже выдано 176 сертификатов. Выплаченные средства семьи могут направить на покупку или строительство жилья, приобретение земельного участка, а также на погашение ипотечного кредита.
Согласно планам властей, с 2025 по 2027 год на реализацию программы будет направлено более 313 миллионов рублей. Эти средства позволят обеспечить сертификатами более 1,5 тысячи многодетных семей. Только в 2025 году на эти цели выделено 59 миллионов рублей, из которых 41,6 миллиона рублей предназначены семьям, проживающим в Омске.