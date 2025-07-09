Артефакты «принцессы Укока» вернут на Алтай

Напомним, что захоронение V-III веков до нашей эры было обнаружено в 1993 году во время раскопок могильника Ак-Алаха на Алтае. Исследования показали, что женщина 28−30 лет, получившая в СМИ имя «принцессы Укока», умерла от рака молочной железы. В прошлом году потомственный шаман Вячеслав Челтуев предупреждал о возможной «мести» принцессы, если её не предать земле до 2025 года.