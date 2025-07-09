Пермяков приглашают к участию в открытом чемпионате Поволжья по пляжному регболу

В Перми на городском пляже по адресу: микрорайон Камская долина, улица 2-я Камская 19 июля пройдет открытый чемпионат Поволжья по пляжному регболу.
Пляжный регбол — это спортивная командная игра на пляже с элементами борьбы, баскетбола и регби. Пермь станет одним из первых городов, принимающих соревнования в новой формирующейся спортивной дисциплине.
К участию в чемпионате приглашают мужские команды Прикамья и других субъектов Российской Федерации. Команда должна включать 15 участников в возрасте от 18 лет (трое запасных), одного тренера, одного представителя команды, одного судью.
Для участия в чемпионате предварительные заявки по форме из положения нужно отправить на info@rugball.ru до 12 июля.