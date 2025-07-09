Суд рассмотрит иск к коучу Лесли об ограничении родительских прав в августе

Коптевский районный суд Москвы 11 августа рассмотрит иск об ограничении родительских прав в отношении блогера и коуча Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли. Информация об этом содержится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск об ограничении родительских прав, поданный матерью ребенка Лесли, был зарегистрирован судом еще в марте. Предварительное слушание назначено на 11 августа. Ранее она уже обращалась в суд с заявлением об установлении отцовства и взыскании алиментов.
В прошлом месяце в социальных сетях распространились ролики, вызвавшие широкий общественный резонанс. На кадрах зафиксированы случаи домогательств. Видео связали с деятельностью Лесли, который подстрекал своих сторонников к оскорбительному и провокационному поведению по отношению к женщинам.
В пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении блогера по статье о склонении к изнасилованию, а против его последователей — по статье о совершении насильственных действий сексуального характера.
Ранее стало известно, что суд арестовал на 11 суток еще одного последователя Алекса Лесли Данила Прыгункова.