Суд рассмотрит иск к коучу Лесли об ограничении родительских прав в августе

Иск об ограничении родительских прав, поданный матерью ребенка Лесли, был зарегистрирован судом еще в марте. Предварительное слушание назначено на 11 августа. Ранее она уже обращалась в суд с заявлением об установлении отцовства и взыскании алиментов.