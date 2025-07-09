Басария извинился за свои слова о российских туристах в Абхазии

Сотрудница Минтуризма Абхазии Кристина Лакербая заявила, что стране невыгодны «туристы за 300 рублей», которые питаются лапшой быстрого приготовления и ничего не покупают за пределами гостиницы. Позже стало известно, что чиновницу уволили.