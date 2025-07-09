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Басария извинился за свои слова о российских туристах в Абхазии

Александр Басария, возглавляющий частный Фонд кино Абхазии, принес извинения за свои слова о российских туристах, которых он ранее назвал «угрозой нацбезопасности» республики. Соответствующее видеообращение он опубликовал в соцсетях.

Александр Басария, возглавляющий частный Фонд кино Абхазии, принес извинения за свои слова о российских туристах, которых он ранее назвал «угрозой нацбезопасности» республики. Соответствующее видеообращение он опубликовал в соцсетях.

— Дорогие друзья, я искренне сожалею, что своими необдуманными высказываниями обидел большое количество людей. Я прекрасно понимаю чувства людей, которых обидели мои некорректные слова. Очень сожалею о своем необдуманном поступке. Прошу прощения, — заявил Басария.

Также он подчеркнул, что его организация не связана с государственными структурами Абхазии и действует как частная инициатива.

8 июля Басария назвал российских туристов «угрозой нацбезопасности». По его словам, россияне покупают дешевые путевки и на отдыхе продолжают на всем экономить, не желая поддерживать экономику Абхазии.

Сотрудница Минтуризма Абхазии Кристина Лакербая заявила, что стране невыгодны «туристы за 300 рублей», которые питаются лапшой быстрого приготовления и ничего не покупают за пределами гостиницы. Позже стало известно, что чиновницу уволили.