Найден способ нейтрализовать два смертельно опасных вируса

Нанотела десятикратно меньше стандартных антител, что позволяет им достигать труднодоступных участков вирионов для ингибирования инфекции. Кроме того, их производство технологичнее, а термостабильность выше по сравнению с традиционными антителами, что открывает значительные перспективы для нашей разработки, отметил доктор Айзак.