Найден способ нейтрализовать два смертельно опасных вируса

Исследовательская группа под руководством профессора Даниэля Уоттерсона и доктора Ариэля Айзака из Университета Квинсленда (Австралия) достигла значительного прогресса в противодействии смертоносным вирусам Нипах и Хендра, против которых в настоящее время отсутствуют одобренные вакцины или терапии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Structural & Molecular Biology.
Вирус Хендра, впервые идентифицированный в Брисбене в 1994 году, передается человеку через лошадей. Вирус Нипах регулярно вызывает вспышки в Бангладеш и азиатском регионе, его природным резервуаром служат летучие мыши.
Ученые идентифицировали нанотела, эффективно нейтрализующие эти патогены. Микроантитела, обозначенные как DS90, были выделены из иммунных клеток альпаки по кличке Педро. Они препятствуют способности вирусов проникать в клеточные структуры.
Нанотела десятикратно меньше стандартных антител, что позволяет им достигать труднодоступных участков вирионов для ингибирования инфекции. Кроме того, их производство технологичнее, а термостабильность выше по сравнению с традиционными антителами, что открывает значительные перспективы для нашей разработки, отметил доктор Айзак.
В лабораторных условиях подтверждена эффективность DS90: микроантитела надежно связываются с вирусными частицами, блокируя их проникновение.
Следующей задачей станет создание готового терапевтического препарата для применения при вспышках. Комбинация DS90 с антителами m102.4, разработанными ранее в Университете Квинсленда, продемонстрировала потенциал для предотвращения мутаций вируса Нипах, снижая риск появления новых опасных штаммов.
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