Какие меры социальной поддержки семей с детьми работают в Крыму

Единое пособие — поддержка на детей до 17 лет. В зависимости от материального положения семьи отделение СФР устанавливает его размер от 50% до 100% от прожиточного минимума на ребенка (16 685 рублей). С начала 2025 года в Крыму такие выплаты получают родители более 160 тысяч детей.