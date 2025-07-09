В Совфеде хотят разрешить семьям бесплатно выбирать места в самолете

Семьям необходимо выдать разрешение на бесплатный выбор мест в самолете. С таким мнением в среду, 9 июля, выступил сенатор Айрат Гибатдинов.
Он уже разработал отдельный законопроект, в рамках которого родителям и детям до 14 лет предоставят возможность бесплатно выбирать места рядом друг с другом на авиарейсах. Также это будет касаться инвалидов и сопровождающих их лиц.
Сделать это семьи смогут только в случае бронирования билета заранее, а также при наличии свободных мест. Исключения — места повышенной комфортности и места у аварийных выходов.
— В настоящий момент, согласно федеральным авиационным правилам, дети в возрасте от 2 до 12 лет могут перевозиться в сопровождении дееспособного пассажира. Однако фактически некоторые авиакомпании не соблюдают данное положение, — цитирует слова Гибатдинова РИА Новости.
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