Более 4,6 тысячи вещей передали москвичи в «Домики добра»

Больше всего подарков собрали для детей, проживающих на новых территориях, — около 2 тысяч единиц. Москвичи приносят канцтовары, книги, игрушки, настольные игры и сладости. Кроме того, участникам СВО горожане передают средства личной гигиены, а также носки и стельки. Для животных в приютах собирают сухой и влажный корм, крупы, товары для уборки, впитывающие пеленки.