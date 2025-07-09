МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Более 4,6 тысячи вещей передали москвичи в «Домики добра» для участников специальной военной операции, детей из новых регионов и животных в приютах, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«В рамках проекта “Лето в Москве” продолжается акция “Москва помогает”. В “Домиках добра” горожане передали более 4,6 тысячи вещей для участников специальной военной операции (СВО), детей из новых регионов и животных в приютах», — говорится в сообщении.
Больше всего подарков собрали для детей, проживающих на новых территориях, — около 2 тысяч единиц. Москвичи приносят канцтовары, книги, игрушки, настольные игры и сладости. Кроме того, участникам СВО горожане передают средства личной гигиены, а также носки и стельки. Для животных в приютах собирают сухой и влажный корм, крупы, товары для уборки, впитывающие пеленки.
Как уточняется на сайте, в «Домиках добра» принимают только новые предметы — в упаковке и с бирками. Срок хранения сладостей должен быть не менее трех месяцев.
«Горожане также оставляют в “Домиках добра” открытки с теплыми словами и пожеланиями. Подарки принимают столичные волонтеры, они же подсказывают, какие вещи можно принести в следующий раз. Вся собранная помощь передается адресатам поэтапно», — добавляется в сообщении.