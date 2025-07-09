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Самарцев предупредила об опасности энтеровирусов летом врач Кабанова

Летом всякая зараза, особенно энтеровирусы, становятся частой причиной инфекций.

Летом всякая зараза, особенно энтеровирусы, становятся частой причиной инфекций. Их симптомы могут быть разными: от насморка и температуры до расстройства желудка.

Как рассказала Наталья Кабанова, заместитель главного врача Самарской областной детской инфекционной больницы и преподаватель СамГМУ, эти вирусы могут вызывать тяжёлые болезни у детей, в том числе поражающие нервную систему — например, серозный менингит или менингоэнцефалит.

Энтеровирусы легко передаются: можно заразиться через воздух, при контакте с больным человеком, через немытые руки, грязную еду или воду. Риск есть даже в бассейне или водоёме, если вода в нём загрязнена.

Чтобы не заболеть, важно соблюдать простые правила:

Пейте только кипячёную или бутилированную воду.

Не купайтесь в сомнительных местах и не глотайте воду из открытых водоёмов.

Ешьте в проверенных кафе, избегайте еды с рынков или случайных точек.

Тщательно мойте овощи, фрукты и ягоды.

Соблюдайте личную гигиену — чаще мойте руки, особенно перед едой.

По возможности проводите время на свежем воздухе.

Если у ребёнка появилась высокая температура, сыпь, боль в горле, рвота или диарея — не медлите с визитом к врачу. Чем быстрее начать лечение, тем легче пройдёт болезнь.

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