Самарцев предупредила об опасности энтеровирусов летом врач Кабанова

Летом всякая зараза, особенно энтеровирусы, становятся частой причиной инфекций. Их симптомы могут быть разными: от насморка и температуры до расстройства желудка.
Как рассказала Наталья Кабанова, заместитель главного врача Самарской областной детской инфекционной больницы и преподаватель СамГМУ, эти вирусы могут вызывать тяжёлые болезни у детей, в том числе поражающие нервную систему — например, серозный менингит или менингоэнцефалит.
Энтеровирусы легко передаются: можно заразиться через воздух, при контакте с больным человеком, через немытые руки, грязную еду или воду. Риск есть даже в бассейне или водоёме, если вода в нём загрязнена.
Чтобы не заболеть, важно соблюдать простые правила:
Пейте только кипячёную или бутилированную воду.
Не купайтесь в сомнительных местах и не глотайте воду из открытых водоёмов.
Ешьте в проверенных кафе, избегайте еды с рынков или случайных точек.
Тщательно мойте овощи, фрукты и ягоды.
Соблюдайте личную гигиену — чаще мойте руки, особенно перед едой.
По возможности проводите время на свежем воздухе.
Если у ребёнка появилась высокая температура, сыпь, боль в горле, рвота или диарея — не медлите с визитом к врачу. Чем быстрее начать лечение, тем легче пройдёт болезнь.
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.