БЖД: пассажирские поезда опаздывают на 2 — 2,5 часа из-за ЧП на Могилевщине

В Белорусской железной дороге сообщили о том, что пассажирские поезда идут с опозданием до двух с половиной часов из-за происшествия в Могилевской области.
Стало известно, что 9 июля на перегоне «Шклов — Копысь» на участке «Могилев — Орша» случилась неисправность хозяйственного поезда. В итоге из-за происшествия с хозяйственным поездом с задержкой следуют пассажирские поезда.
С опозданием на 2 — 2,5 часа идет ряд пассажирских составов. Например, поезд № 606 «Брест-Полоцк» задержится в пути примерно на 2 часа. Поезд № 633 «Гродно-Орша-Коммунары» опоздает примерно на 2 часа 30 минут. А отставание от расписания поезда № 6561 «Орша — Могилев» составит ориентировочно 1 час 50 минут.
В пресс-службе уточнили, что Белорусской железной дорогой принимаются оперативные меры для доставки пассажиров к местам назначения.
Еще в ГАИ сказали, что массовое ДТП с пятью автомобилями и опрокидыванием произошло в Минске.
Между тем синоптики рассказали о небывалых ливнях, жаре непогоде в Беларуси 9 июля: жара до +40, а ветер до 27 метров в секунду.