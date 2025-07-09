Суд отказал экс-главе минздрава Иркутской области в смягчении наказания

Ранее в феврале этого года Куйбышевский районный суд Иркутска также рассматривал ходатайство Ледяевой о досрочном освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы. Суд оставил его без удовлетворения. Осуждённая обжаловала это постановление, однако Иркутский областной суд в апреле оставил постановление без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.