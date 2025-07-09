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Суд отказал экс-главе минздрава Иркутской области в смягчении наказания

Куйбышевский районный суд Иркутска отказал бывшему министру здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким видом (кроме принудительных работ).

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе суда, приговором Кировского районного суда города от 19 декабря 2022 года экс-чиновница была осуждена за мошенничество и сбыт фальсифицированных медицинских изделий. Её приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее в феврале этого года Куйбышевский районный суд Иркутска также рассматривал ходатайство Ледяевой о досрочном освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы. Суд оставил его без удовлетворения. Осуждённая обжаловала это постановление, однако Иркутский областной суд в апреле оставил постановление без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.