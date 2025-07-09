Дикая жара, еще и света нет: Жители Кишинева останутся на целый день без электричества — публикуем адреса тех, у кого продукты в холодильниках испортятся

По ряду столичных адресов в среду, 9 июля, не будет электричества. Публикуем их список.
Буюканы:
- Ул. Гиочеилор, 1, Примэверий, 25, Шт. Няга, 1, 3, 5, 7, В. Лупу, 16, 16/1, 18, 18/1, 18/2, В. Белинского, 1/1, 2A, 2B, 2/2, ⅖, 6−10, 10A, 10/1, 12A, 14A, 14V, 16, 16A, 18, 18/3, 18/4, 20 — с 09:00 до 14:00.
Центр:
- Шос. Хынчешть, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — с 08:50 до 18:00.
- Ул. Арборилор, 3/1, 7, 9/2, 9/3, 19, пер. Арборилор, 9, Мелестиу, 20, 20B, 20/3, 20/4, 20/5, 24, 24A, 24/2, 24/4, 24/6, 24/7, 24/13, 24/14, 24/15, 9001, 9999 — с 08:50 до 13:00.
- Ул. Мелестиу, 18A, 20−22, 22A, 24 — с 13:00 до 16:00.
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